Athlétisme : Kolda confirme son potentiel lors des compétitions interligues de la zone sud-est

L'athlétisme se porte bien dans la région de Kolda. C'est le constat dressé par le Directeur technique national de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA), Pape Serigne Diène, à l'issue des compétitions interligues de la zone sud-est organisées ce dimanche à Kolda.



Cette rencontre sportive a réuni des athlètes issus des cinq ligues régionales de Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou. Tout au long des différentes épreuves, les jeunes sportifs ont fait preuve de détermination et d'un niveau technique jugé encourageant par les responsables fédéraux.



À l'issue des compétitions, le Directeur technique national s'est déclaré satisfait des performances enregistrées. « Les prestations ont été satisfaisantes », a apprécié le Professeur Pape Serigne Diène, avant de souligner le potentiel grandissant des régions de l'intérieur du pays.



Selon lui, des ligues comme celles de Kolda, de Tambacounda ou encore de Saint-Louis disposent aujourd'hui de jeunes talents capables de rivaliser avec ceux de Dakar, notamment dans les petites catégories. Une évolution qui témoigne, selon les techniciens, des efforts consentis dans la formation et l'encadrement des jeunes athlètes.



Le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme a, de son côté, rappelé que cette compétition zonale s'inscrit dans le calendrier national de la fédération. Elle constitue une étape importante dans le processus de détection des meilleurs athlètes appelés à intégrer la sélection nationale en vue des prochains championnats nationaux, prévus au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar.



Au-delà des performances sportives, cette journée a également servi de tribune pour relancer le plaidoyer en faveur du retour du traditionnel meeting international de Kolda, suspendu ces dernières années.



Les responsables régionaux de l'athlétisme estiment que cette compétition constituait un véritable levier pour le développement de la discipline dans la région. Ils rappellent qu'elle favorisait non seulement l'émergence de nouveaux talents, mais contribuait aussi à dynamiser l'économie locale grâce à la forte affluence d'athlètes, d'encadreurs et de visiteurs qu'elle attirait chaque année.



À travers la réussite de ces interligues, les acteurs de l'athlétisme espèrent convaincre les autorités sportives de réinscrire le meeting de Kolda au calendrier national, afin de permettre à la région de retrouver une compétition qui a longtemps participé à son rayonnement sportif.