Mali: un convoi militaire tombe dans une embuscade dans le centre du pays

Un important convoi de l’armée malienne est tombé dimanche dans une embuscade tendue par les jihadistes affiliés à al-Qaïda dans le centre du Mali. L’attaque s’est déroulée à environ 350 kilomètres de la capitale malienne. Plusieurs victimes et des camions détruits.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">