Mali: un convoi militaire tombe dans une embuscade dans le centre du pays

Deux longs convois militaires quittent Bamako pour le centre du Mali. Composé de vivres, de camions citernes, d’armes et de munitions destinés aux troupes, ils prennent vendredi la principale route menant à l’intérieur du pays. Le convoi destiné aux camp militaires maliens situés au sud de de la localité de Sévaré arrive à bon port. Le second convoi arrive à Ségou 240 km au nord de la capitale, après avoir assurer le ravitaillement des camps militaire de Fana, Dïola.
Il prend ensuite la direction de Markalla et de Niono. Ce dimanche, entre cette dernière localité de la ville de Nampala des coups de feu éclatent. Les jihadistes affiliés à Al-Qaïda sont en embuscade. Des camions ont été brûlés, des munitions et armes emportées et des militaires tués. D’autres blessés et transportés dans un centre de santé. Selon nos sources, les images sont insoutenables. Les jihadistes avaient décrété un blocus dans certaines localités de la région.
Il prend ensuite la direction de Markalla et de Niono. Ce dimanche, entre cette dernière localité de la ville de Nampala des coups de feu éclatent. Les jihadistes affiliés à Al-Qaïda sont en embuscade. Des camions ont été brûlés, des munitions et armes emportées et des militaires tués. D’autres blessés et transportés dans un centre de santé. Selon nos sources, les images sont insoutenables. Les jihadistes avaient décrété un blocus dans certaines localités de la région.
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