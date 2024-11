Attaque à Saint-Louis: le Gouverneur annonce l'interpellation de 81 individus

L'appel de Ousmane Sonko aurait-il été entendu par les autorités ?

Moins de 24 heures après la déclaration incendiaire d'Ousmane Sonko, la situation semble déjà évoluer. Le Gouverneur de Saint-Louis a, en effet, annoncé dans un communiqué que la police a interpellé quatre-vingt-un (81) individus soupçonnés d’avoir participé aux récents incidents.



Dans sa déclaration, l’autorité administrative revient sur les événements survenus le lundi 11 novembre 2024, lors de la campagne électorale en vue des législatives anticipées prévues le 17 novembre. "Des incidents ont été enregistrés dans la commune de Saint-Louis, impliquant des agents de sécurité d'une caravane politique et des vendeurs ambulants aux abords du marché Sor", précise-t-il.



Ces heurts ont malheureusement causé "des blessés par arme blanche et des vols à l’arraché", justifiant l'ouverture d'une enquête par la police pour identifier et traduire les responsables devant la justice.



Le Gouverneur de Saint-Louis appelle la population, et plus particulièrement les acteurs politiques, à renoncer à la violence et à mener leurs activités dans la paix, la sérénité et dans le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans ce cadre, il a requis une vigilance accrue de la part des forces de sécurité, Police et Gendarmerie, conformément aux directives du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, pour "assurer la sécurité des personnes et des biens lors des passages des caravanes politiques dans toute la région".



Le Gouverneur a également insisté sur l'interdiction stricte de toute confrontation entre caravanes politiques rivales. Il a exhorté les forces de l’ordre à redoubler de vigilance et de rigueur pour faire respecter l’interdiction du port d’armes décidée par le ministre de l’Intérieur, en effectuant des contrôles sur tout véhicule ou individu suspecté d’en être porteur, si la situation l’exige.