Tragique accident à Vélingara : Ousmane Sonko appelle à la prudence sur les routes

Présent à la Dakar Arena pour soutenir l’ASC Ville de Dakar dans le cadre de la 5e journée de la Basketball Africa League (BAL), le Premier ministre s’est exprimé sur le tragique accident de la route survenu ce samedi à une dizaine de kilomètres de Vélingara, dans la région de Kolda. Le drame a fait deux (2) morts et plusieurs blessés graves.



Interrogé par la RTS, le chef du Gouvernement a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, tout en appelant à une vigilance accrue sur les routes.





« Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Nous continuerons à appeler les Sénégalais à faire preuve de plus de prudence et de vigilance sur les routes », a-t-il déclaré.



Il a par ailleurs assuré que l’État intensifie ses efforts pour lutter contre l’insécurité routière. « Le gouvernement déploie tous les moyens possibles pour renforcer la sécurité routière. Mais cela reste une responsabilité collective », a-t-il souligné.



L’accident s’est produit ce samedi matin à Vélingara, impliquant un minicar transportant les meilleurs élèves du lycée de Sare Colly Salle et un camion-remorque. Le choc a causé plusieurs morts et fait de nombreux blessés, selon les premières informations disponibles.



Les élèves, accompagnés de certains de leurs professeurs, se rendaient à Vélingara dans le cadre d’une visite pédagogique lorsqu’est survenu l’accident.



Dans une note, le ministère de l’Education nationale a exprimé sa profonde compassion aux familles des victimes et à l’ensemble de la communauté éducative touchée par ce drame.