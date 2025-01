Attaque à la Nouvelle-Orléans : bilan, suspect, pistes… Le point sur la situation

Un carnage en pleine célébration du Nouvel An. Dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, le coin festif de la ville, un homme au volant d'un pick-up a foncé dans la foule avant d'ouvrir le feu, provoquant la mort de 15 personnes et faisant une trentaine de blessés. Le suspect a été abattu par la police et l'enquête est toujours en cours.



Jeudi matin, les autorités américaines ont effectué un raid dans un domicile de la région de Houston au Texas. Elles estiment que la maison pourrait être liée au suspect de l'attaque de mercredi. Le quartier a été entièrement bouclé et les habitants évacués. Pour le moment, le FBI estime que Shamsud-Din Jabbar n'a pas agi seul et les autorités fédérales sont en train de rechercher activement d'éventuels complices.



Selon le procureur général de l'État de Louisiane, les explosifs retrouvés dans le quartier français, ce quartier très fréquenté de la Nouvelle-Orléans, auraient été fabriqués dans un Airbnb loué spécialement pour l'occasion. Le suspect est un vétéran de l'armée américaine La police n'a mis que quelques heures avant d'identifier l'auteur de cette attaque meurtrière. Il s'agirait de Shamsud-Din Jabbar, 42 ans, citoyen américain né au Texas et ancien soldat. Le président Joe Biden, qui s'est adressé au pays mercredi soir, a déclaré que l'auteur avait publié des vidéos avant l'attaque, indiquant qu'il s'était inspiré du groupe État islamique et témoignant d'un désir de tuer.



Selon le New York Times, le frère du suspect évoque plutôt "un gars sympa, un ami très intelligent et attentionné qui s'était converti à l'islam à un jeune âge". Dans la presse américaine, plusieurs proches décrivent une radicalisation récente. D'après CNN, les enquêteurs étudient en ce moment plusieurs vidéos publiées dans les heures et les jours qui ont précédé l'attaque. Sur ces images, le terroriste présumé fait allégeance à Daesh, un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans son pick-up après l'attaque.



Ces dernières années, Jabbar a eu des problèmes financiers et a divorcé il y a deux ans. Malgré cela, il a essayé de remonter la pente. Une vidéo publiée en 2020 le montre en train de vanter ses services d'agent immobilier et son passé dans l'armée américaine avec notamment un déploiement en Afghanistan il y a une quinzaine d'années. Qui sont ses complices ? Rapidement, les autorités ont déclaré qu'elles estimaient que le suspect de 42 ans n'avait pas agi seul et que des complices étaient activement recherchés, mais encore aucune information n'a filtré à ce sujet. On ignore combien de personnes ont été identifiées ou même s'il y a des personnes recherchées en particulier et comment elles auraient pu aider Shamsud-Din Jabbar.



L'antenne locale du FBI à la Nouvelle-Orléans a effectué plusieurs perquisitions en Louisiane et dans les États aux alentours en lien avec cet attentat.

Le FBI cherche également à savoir s'il y a un lien entre cette attaque de la Nouvelle-Orléans et un événement à Las Vegas. Une personne a été tuée hier dans l'explosion d'un Tesla Cybertruck. C'est le pick-up de la marque d'Elon Musk. Une explosion qui a eu lieu juste devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Le véhicule a été loué par la même entreprise que celui responsable de l'attaque à la voiture-bélier. Une parti du quartier français toujours bouclé La Nouvelle-Orléans est une ville de fête, pour le Nouvel An notamment, mais aussi pour Mardi Gras. Chaque année, la ville compte 10 millions de visiteurs pendant la période de carnaval. À moins de 100 mètres du lieu de l'attaque, malgré les dizaines de véhicules de police présents et une partie du quartier toujours bouclée, les commerces et les restaurants sont tout de même ouverts.



Il y a de la musique, du passage, de nombreux touristes et des curieux se baladent dans ce quartier français mondialement connu, avec la volonté, peut-être, de montrer que rien n'arrête l'esprit festif de cette ville.