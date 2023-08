Attaque au cocktail molotov dans un bus à Yarakh: Deux corps calcinés constatés à la morgue de l'hôpital Dalal Jamm

PressAfrik s'est rendu ce mercredi à l'hôpital Dalal Jamm pour constater de visu les dépouilles calcinées des victimes présumées de l'attaque au cocktail molotov à Yarakh. A la morgue de cet établissement sanitaire sis à Guédiawaye (banlieue dakaroise), il y a bien deux corps calcinés. L'un est celui d'une femme. Pour l'autre, il faut attendre l'intervention des médecins légistes pour déterminer le sexe.



Un élément des sapeurs pompiers approché par notre équipe confirme qu'il s'agit d'une dame et d'un enfant. Toutefois, il dit n'avoir vu aucun blessé dans l'attaque dudit bus.



Pour rappel, un bus AFTU de la ligne 65 a été attaqué mardi après-midi par des individus non encore identifiés qui y ont jeté un cocktail molotov. Le ministre de l'Intérieur qui est arrivé sur les lieux quelques minutes après, a qualifié cet attaque d'attentat terroriste et promis de traquer les auteurs.



Le parti Pastef, au banc des accusés, a fait un communiqué pour condamner un "acte criminel et cruel" contre des Sénégalais et demandé à l'Etat l'ouverture d'une enquête.