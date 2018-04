Attaque au couteau Chine : 7 enfants tués et 19 autres blessés

Un homme armé d'un couteau a tué sept collégiens et en a blessé 19 autres vendredi alors qu'ils rentraient chez eux dans le nord de la Chine, ont annoncé les autorités locales.

L'homme a été arrêté et les collégiens blessés ont reçu des soins, a indiqué sur son site officiel le département de la propagande du comté de Mizhi, dans la province de Shaanxi, sans plus de détails.



Rfi