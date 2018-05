Attaque de Nyassia : L'ancien gouverneur de Dakar disculpe le Mfdc et évoque la piste terroriste

Le Sénégal vient-il de vivre la première attaque terroriste sur son sol ce jeudi à Niambalang dans la commune de Nyassia (région de Ziguinchor). L'ancien gouverneur de Dakar Saliou Sambou pense que cette piste n'est pas à écarter vu le mode opératoire employé dans l'attaque du pont dans la nuit de mercredi à jeudi.



En effet, c'est par des explosifs que les assaillants ont fait sauté une partie du pont de Nyassia, tuant ainsi un pêcheur et blessant un autre.

Interrogé par nos confrères de la Rfm, l'ancien gouverneur de Dakar pense que cette attaque n'a rien à voir avec les événements survenus dans la forêt de Bofa-Bayotte le 6 janvier 2018. Il suggère aux autorités d'explorer la piste terroriste, surtout dans le contexte du procès de l'imam Alioune Ndao.

"Ce genre d'attaque aux investissements lourds que l'Etat a consentis pour le désenclavement de la Casamance, on n'y comprend rien du tout. Les gens peuvent penser au Mfdc, mais personnellement, je ne crois pas que le Mfdc va s'attaquer à des ponts. Actuellement, nous avons des dangers qui nous entourent de partout avec ce qui se passe, le procès de Alioune Ndao, Boko Haram et des gens qui sont jaloux de la stabilité du Sénégal, qui veulent déstabiliser le Sénégal", a-t-il déclaré.