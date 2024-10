Attaque du convoi de Pastef à Koungheul : Fadilou Keita annonce une plainte

Fadilou Keita, directeur de campagne d’Ousmane Sonko pour la Coalition Pastef aux législatives du 17 novembre, est revenu sur l’attaque de leur convoi à Koungheul. Il annonce le dépôt imminent d'une plainte et rassure sur l’état de santé des blessés.



« Les démarches sont en cours avec nos avocats, notamment Me Abdinar Ndiaye et son équipe, qui s'occupent des aspects juridiques. Nous pourrons bientôt confirmer le dépôt de plainte, car des faits extrêmement graves se sont produits sur place », a déclaré Fadilou Keita à Sud FM.



Il a précisé que la plainte est en phase de rédaction : « Nous avons récemment observé une opposition très agitée, engagée dans des actions désespérées pour forcer son destin. Les équipes travaillent à finaliser la plainte, et toutes les mesures nécessaires pour éclaircir la situation seront prises afin de faire appliquer la loi », a affirmé le responsable de Pastef.



Concernant l’état de santé des blessés, M. Keita a expliqué : « Malick Gackou, un partenaire et collaborateur, souffre d'une fracture ouverte. Il a tout notre soutien. Cette affaire doit être tirée au clair, car nous refusons que de tels incidents surviennent parmi nos alliés. C’est pourquoi nous faisons toutes les diligences nécessaires », a-t-il indiqué.



« Quant au second blessé, qui a reçu quelques points de suture à la tête, il est désormais stable après avoir été pris en charge par une ambulance du cortège », a ajouté le directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations (CDC).



« Plusieurs de nos équipements ont été vandalisés. Les assaillants étaient armés de machettes, et la situation aurait facilement pu déraper. Sachant que le Premier ministre n’était pas seul et qu'il était accompagné de personnel de sécurité, toute réponse violente aurait pu ternir l’image du Sénégal », a conclu Fadilou Keita.