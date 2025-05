" Ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder et surtout de l'aimer", Barthélémy Dias

Après des années de compagnonnage avec Khalifa Sall, Barthélémy Dias, se fraie un chemin pour continuer sa carrière politique. Ce mercredi il a procédé au lancement de son mouvement dénommé "Sénégal bi nu bokk". Une décision qui selon lui, est "un appel qui vient d'un vertige partagé".



"Sénégal bi nu bokk" est un mouvement qui porte un nom simple, mais immense. Un nom porteur d'espoir et d'avenir, une main tendue, une promesse, un appel qui vient d'un vertige partagé, un appel du cœur. Il est l'image de ce que nous voulons reconstruire. Un pays ouvert. Une route droite", a déclaré l'ancien membre de Taxawu.



Par ses propos, Barthélémy Dias a invité les Sénégalais à marcher à ses côtés pour guider et bâtir, ce pays qui selon lui, n'a pas besoin de sauveurs mais plutôt ses enfants. "Des enfants libres et fiers qui n'acceptent plus que la justice sénégalaise recule là où le pouvoir avance."



Il par ailleurs, souligné que : "ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder, de le toucher, de le porter et surtout de l'aimer". Pour ce faire, Barthélémy Dias a lancé un appel à toutes "ces âmes oubliées et brisées".



Faisant référence aux "enseignants sans craies, aux médecins sans moyens, aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux femmes sans justice, aux retraités sans repos, aux paysans, aux pêcheurs sans assistance, aux commerçants asphyxiés, aux fonctionnaires humiliés pour avoir dit non, aux artistes sans scène, aux talibés sans sondages, aux scientifiques sans laboratoires, aux artisans sans atelier" à le rejoindre, car a -t-il indiqué, "ce sursaut commence ce soir" avec le lancement de son mouvement qu'il a dit avoir créé pour ces derniers.



"Rejoignez-moi, non pour moi, non pour ce que j'incarne, mais ce que nous pouvons réparer ensemble, Sénégal bi nu bokk. C'est une promesse, celle de rendre la parole au peuple. Celle d'écouter avant d'imposer. Celle d'un Sénégal plus juste, plus humain et plus libre. Je vous le dis du plus profond de moi, le Sénégal ne tombera pas tant qu'il y aura un cœur, une voix et une main pour le relever. Et cette main, cette voix, ce cœur, c'est vous", a conclu Barthélémy Dias.