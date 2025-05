Dialogue national : Anta Babacar Ngom plaide pour un débat politique assaini et une justice non instrumentalisée

Lors du dialogue national, Anta Babacar Ngom, présidente du mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), a lancé un appel à un engagement sincère. Dans son intervention, elle a exhorté chaque formation politique à faire preuve de responsabilité en maîtrisant ses militants et en mettant un terme aux invectives, dans le but de rétablir un climat de débat politique apaisé et constructif.



« Nous devons collectivement respecter l’intelligence des Sénégalais qui n’en peuvent plus des combines politiques des promesses sans lendemain et des stratégies de diversion. Nous espérons vivement que l’esprit de ce dialogue ne sera pas dévoyé », a-t-elle déclaré.



Réédition des comptes



La présidente de l’ARC attend de ce dialogue, un engagement sincère des autorités à tous les niveaux. « Il est temps de changer de ton et d’abandonner les discours agressifs. La parole publique doit retrouver sa dignité, le débat politique doit être assaini, purger des injures et des insanités qui n’ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants à défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur », a exhorté Anta Babacar Ngom.





Elle appelle à une justice indépendante, équitable et impartiale : « Nous soutenons sans réserve le principe de la réédition des comptes. Mais ce principe doit rester un exercice non un instrument de vengeance ou un levier de communication politique », a souligné la parlementaire, précisant que la réédition des comptes doit rester centrée sur les véritables urgences du pays.



Inclusion des femmes



Face aux défis économiques, elle a proposé l’organisation d’états généraux pour définir une stratégie de relance efficace. La présidente de l’ARC a également porté un plaidoyer en faveur du secteur privé, formel comme informel pour le replacer au cœur des priorités économiques.



La députée appelle à une refondation de notre système démocratique sur les bases plus justes, plus solides et lus inclusives. Elle appelle également à une meilleure inclusion des femmes dans les cercles de décisions. « Notre sous représentation dans les sphères de décisions est une réelle défaillance démocratique. Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée », a dit la présidente de l’ARC.