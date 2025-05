Commémoration du génocide des Herero et Nama en Namibie: «Les descendants ne se sentent pas du tout considérés»

La Namibie commémore ce mercredi 28 mai pour la première fois le génocide perpétré par l'armée coloniale allemande entre 1904 et 1907. On parle de l'élimination systématique des populations herero et nama. Longtemps oublié, cet épisode tragique de l’histoire africaine est aujourd'hui considéré comme le premier génocide du XXe siècle. L'historienne Delphine Froment, spécialiste de la colonisation allemande en Afrique de l'Est, est l’invitée d’Afrique midi.