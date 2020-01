Attaque point de collecte d’arachide à Kaolack: 6 blessées dont 4 Chinois, 2 millions emportés

La sécurité est de plus en menacée sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des malfaiteurs ont attaqué un point de collecte de graine d’arachide géré par des Chinois. L’attaque a eu lieu à Mbadakhoune, à la sortie de la ville de Kaolack. Les malfrats, fortement armés, ont blessé six (6) personnes dont quatre (4) ressortissants chinois avant de prendre la fuite avec la somme de 2 millions de F Ca.



«Des bandits, presque une dizaine ou une quinzaine, sont venus nous attaquer avec des armes. Ils ont pris de l’argent d’une valeur de 2 millions de F Cfa, des téléphones portables et des dégâts matériels ont été aussi enregistrés », raconte le responsable du point de collecte d’arachide, Douada Diop.



Sous le choc, il peste contre l'insécurité grandissante qui sévit à Kaolack avant d'informer que les malfrats ont blessé le gardien de l'usine de même que des Chinois.