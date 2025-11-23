Attaques contre le Président Diomaye : Aliou Tine appelle à un arrêt immédiat des hostilités internes

Le défenseur des droits humains, Aliou Tine, a élevé la voix pour dénoncer vigoureusement les critiques et attaques dirigées contre le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Dans une déclaration sur X (ex Twitter), M. Tine a appelé à un arrêt immédiat des hostilités internes. Il a notamment souligné que le Président Faye, désormais président de tous les Sénégalais, a pourtant "tout donné à Pastef" en termes de nominations stratégiques (ministères, directions générales et présidences de conseils d'administration).



Aliou Tine insiste sur la nécessité de faire la différence entre le "Diomaye cadre de Pastef" et le "Diomaye Chef d'État". Selon lui, dans toute démocratie, le Président doit être soutenu par sa mouvance présidentielle, une entité dont le leadership est incontestablement détenu par Pastef, à commencer par le Premier ministre.



L'analyste met en garde contre les conséquences d'une telle division. Il estime que l'on se dirige vers un scénario de "Pastef contre Pastef", qu'il juge contre-productif et négatif. « Il faut désormais savoir jouer avec le temps. Sinon c'est Pastef contre Pastef, c'est contre-productif. C'est négatif et ça pourrait être catastrophique pour le pays qui vit un déclin sur tous les plans, en ce moment, » a martelé Aliou Tine.



Cet appel à l'unité intervient alors que l'équipe dirigeante est confrontée à de multiples défis nécessitant une cohésion gouvernementale maximale.

