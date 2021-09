Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est en baisse, en comparaison avec la semaine passée, selon le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE).



Le score du Sénégal s’affiche à 0,987 le 26 septembre (contre 0,967 le 19 septembre), soit une sévérité très faible. Le pays occupe le 7ème rang dans le classement mondial et le 4ème rang dans le classement africain (sur un total de 42 pays du continent).



Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal est en baisse (97 cas durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, contre 167 entre le 13 et le 19 septembre 2021).



De même, le nombre de décès a diminué, passant de 14 (entre le 13 et le 19 septembre 2021) à 10 (entre le 20 et le 26 septembre 2021).



S’agissant du taux de maîtrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il est stable à 1 point (sur un total possible de 1) pour le Sénégal.