Au moins 164 migrants interceptés vendredi entre Mbour et Dakar dans deux pirogues dont l'une en feu

La ruée dangereuse et mortelle vers l'Europe, via la Méditerranée continue au Sénégal. Ce vendredi 23 octobre, dans le cadre de son opération dénommée Frontex, la Marine nationale a intercepté deux pirogues de migrants clandestins.



Selon un communiqué de la Direction des relations publiques des Armées, la première pirogue dénommée Khoury Ndiaye, a été interceptée dans la nuit de jeudi à vendredi vers 05 heures du matin par le patrouilleur Ferlo à une cinquantaine de kilomètres au large de Dakar. Il y avait 111 migrants clandestins à bord, "tous des hommes dont plusieurs mineurs", qui ont été débarqués à la Base navale et remis aux mains de la police, rapporte le document parvenu à PressAfrik.



La seconde pirogue a été découverte hier vendredi à 09 heures 30 par un patrouilleur espagnol qui se trouvait dans la zone, à 80 kilomètres au large de Mbour, alors qu'un incendie s'était déclaré à bord. Ledit patrouilleur a porté les premiers secours et informé la Marine nationale qui a envoyé deux unités sur les lieux. C'est ainsi que 51 personnes ont été secourues avec l'appui d'autres pirogues présentes sur place, qui ont également récupéré et transporté sur terre des rescapés.



La DIRPA informe que les patrouilleurs de la Marine nationale ont poursuivi les recherches dans la zone, mais n'ont pas trouvé de corps sans vie. Les 51 rescapés ont été évacués à la Base navale Amiral Faye Gassama de Dakar où ils devaient arriver vendredi soir.



Le communiqué d'indiquer que les enquêtes de la police pourront déterminer avec précision le nombre initial à bord de la seconde pirogue, l'identité des migrants et des rescapés ainsi que les commanditaires.



Pas moins de 234 migrants ont été interceptés dans les eaux sénégalaises ces dernières 72 heures.