Aucun média n’est écarté pour la « Journée Sans Presse », affirme Ibrahima Lissa Faye

La CAP précise qu'une qu'aucune chaîne télévision n'est écarté pour la Journée sans Presse, faisant allusion à la télévision national RTS, en prenant l'exemple de la Guinée qui avait réussi cet engagement y a pas longtemps.



"Cette Journée Sans Presse est un moyen pour que la Presse dans sa globalité soit respecté. Toutes les chaînes de télévision seront en écran Rouge où Noir. Tout les postes radios en Off et tous les sites sans publications. Aujourd'hui, c'est Walfadjiri, demain ça peut-être une autre", a déclaré Ibrahima Lissa Faye.



"Il faut que la Presse soit respecté par le gouvernement, par l'opposition mais aussi par la population. Y a pas longtemps, nos confrères de la Guinée l'ont réussi. Même la presse Gouvernemental avait suivi le mot d'ordre de a Journée Sans Presse. Donc on ne peut pas faire moins que nos confrères d'un pays frontalier. Pour rappel en 2004 le Sénégal avait vécu une journée sans Presse lors de l'arrestation du journaliste Madiambal Diagne." a-t-il ajouté





"La coupure du signal de Walfadjiri est un abus de pouvoir. Le ministre de la communication n'a aucun droit pour le faire. Il n'a ni les compétences ni le pouvoir de couper le signal de Walfadjiri. C'est au CORED où au CNRA de décider pour ces genres d'actes. Walfadjiri a saisi le juge depuis mardi soir, aujourd'hui c'est vendredi et toujours pas de réponse c'est flagrant. Quand on interpelle le juge des référés c'est pour une urgence. Donc la délai de réponse ne devait pas dépasser les 48h" ,a dénoncé le directeur de publication du site PressAfrik



Avant d'ajouter que, "Walfadjiri doit être dédommagé. La loi lui permet. J'espère que la direction de Walfadjiri fera ce qu'il faut".