Dans les délices du pouvoir, Abdou Latif Coulibaly « brûle » ses ex-confrères... Ecoutez !!!

Abdou Latif Coulibaly a terriblement retourné sa veste. Il n'est plus ce journaliste d'investigation qui faisait de son sacerdoce la divulgation des scandales politico-financiers du régime de Wade. Au coeur du gouvernement de Macky, Latif ne supporte plus les "attaques", critiques et autres publications au vitriol sur l'actuel pouvoir.



Sur le plateau du "Grand Jury", il a perdu de sa sérénité devant le très provocateur Babacar Fall et traité la presse sénégalaise de faire dans le "journalisme de spéculation". Il s'est permis de faire des leçons aux journalistes, qui dit-il, font la même chose avec les politiques qu'ils sont. Ecoutez !!!