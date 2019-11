Audio: Taxé de "comédien" par Serigne Moustapha Sy, "général" Kara réagit

Serigne Modou Kara Mbacké réagit suite à la sortie du guide religieux des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, dénonçant fermement son attitude. Dans un enregistrement audio de 2 minutes 03 secondes, le « général » Kara appelle ses talibés à la retenue. « Je demande à tous mes talibés d'être calme, car on m'a rapporté ce que Serigne Moustapha Sy a dit sur moi dans la soirée du Gamou », a-t-il déclaré.



Poursuivant, il a ajouté que Serigne Moustapha Sy, sans le nommer, est « un kilifeu (personnalité en français) qui dit ce qu’il pense, et il a l’habitude d’avoir ces genres de réaction. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de s'agiter, car on n'a que des parents et sympathisants au sein de la communauté Moustarchidine. J'aime les gens qui interprètent positivement les messages », a-t-il soutenu. «Le général de Bamba » demande ainsi à toutes « les personnes d'interpréter positivement sa déclaration ». Ecoutez!