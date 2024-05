Polémique autour de l'affectation du Pr Ismaïla Madior Fall à l'IFAN : Des voix universitaires s'élèvent en sa faveur

Parmi ces voix, figurent celle du Professeur Cheikh Fall de l'Université Chicoutimi du Québec, au Canada, ainsi qu'un autre universitaire de l'IFAN, qui a préféré garder l'anonymat.



Le Professeur Cheikh Fall exprime son désarroi quant au comportement du syndicat en question. « Franchement ! Quelle perte que de ne pas pouvoir bénéficier de cette expérience ! Est-ce que le Sénégal peut se le permettre au nom de raisons crypto-personnelles ? Je ne le pense pas, en toute humilité et objectivité. Depuis la sortie du SUDES, je me suis gardé d'intervenir, car mes positions à ce sujet sont connues. Mais, je ne peux m'empêcher de critiquer l'attitude des responsables du SUDES. Ils dirigent un SYNDICAT ! Un syndicat est censé PROTÉGER les travailleurs, quelles que soient leurs croyances, prises de positions ou affiliations partisanes. Ils ont trahi l'esprit du syndicalisme en menant un combat contre un travailleur comme eux. C'est une faute grave qui témoigne de leur méconnaissance des origines, missions et traditions d'un syndicat. Ils auraient dû chercher un compromis entre les membres du syndicat qui ne veulent pas voir le Pr IMF (Ismaïla Madior Fall) et celui-ci. Mais prendre position contre un travailleur, c'est vraiment dépasser les bornes ! C'est la parole d'un ancien Inspecteur du Travail doublé d'un ancien Secrétaire général de Syndicat. »



Quant au second universitaire, membre de l'IFAN, il aborde deux points majeurs. Premièrement, il souligne qu' « aucun chercheur de l’IFAN n’a dit que le Pr Fall ne devait pas nous rejoindre dans le cadre d’une affectation. Nous recevons beaucoup de collègues de la FAC. »



Ensuite, il met en lumière deux problèmes : « 1. Il n’y a pas de laboratoire de droit à l’IFAN (mais cela est secondaire). 2. Le deuxième point, et c’est extrêmement grave, est qu'il existe des textes qui encadrent les détachements à l’IFAN, et le recteur semble avoir voulu les violer. La procédure est la suivante : la demande est adressée au comité scientifique de l’IFAN, qui saisit le département concerné. Une fois que le département valide, l’Assemblée de l’IFAN se prononce. Ensuite, la demande est déposée à l’Assemblée de l’Université. Si elle valide, le ministre peut signer l’arrêté d’affectation. »



Dans cette histoire, le recteur n’a rien à faire, défend notre interlocuteur. « IMF ne devait pas passer par lui et la tutelle ne peut pas affecter qui elle veut où elle veut. J’ai été recruté en tant que chercheur à l’IFAN. Si on laisse passer ça, demain, le recteur peut se réveiller un bon matin pour me forcer à enseigner la linguistique japonaise à la FAC. IMF a toute sa place dans notre institution, si la procédure est respectée. »