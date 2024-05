« Adieux sans gloire », « échec »... La presse étrangère n’épargne pas Mbappé après PSG - Dortmund

Kylian Mbappé et le PSG ont été éliminés en demi-finale de la Ligue des champions, mercredi 7 mai face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (0-2 aller et retour cumulés). L’attaquant international français, qui disputait sans doute son dernier match de C1 avec le club de la capitale, essuie des critiques non dissimulées dans la presse étrangère. Florilège.



Il était attendu pour ce qui s’apparentait, sans doute, à ses derniers pas en Ligue des champions avec le PSG. Kylian Mbappé a failli dans les grandes largeurs. Lui et ses coéquipiers, heureux au tirage, ont été éliminés en demi-finale contre le Borussia Dortmund, après une nouvelle défaite au Parc des Princes, mercredi 7 mai (0-1 ; 0-2 aller et retour additionnés). Et l’attaquant international français (77 sélections, 46 buts), une fois de plus décevant, n’échappe pas aux critiques dans la presse étrangère.



« L’échec Mbappé », titre le quotidien catalan Sport, qui rappelle que le joueur tricolore va partir au Real Madrid sans avoir gagné la C1. Un fiasco partagé par La Gazzetta dello Sport. « Les adieux de Mbappé sans gloire », peut-on lire en Une du journal italien.



Tomás Roncero, le rédacteur en chef adjoint chez AS, va plus loin en s’adressant directement à Mbappé. « Tu as détruit sept ans de ta carrière », prononce-t-il dans une vidéo publiée sur le site.





« Mbappé, échec et mat », est titré l’un des articles consacrés au joueur français sur le média pro-madrilène. « Sept années de frustration. Kylian Mbappé a fait ses adieux au PSG mardi en Ligue des champions, une compétition destinée aux meilleurs joueurs du monde, dont il fait partie, mais qu’il n’a pas réussi à remporter en sept ans dans la capitale française, est-il rappelé. Même la prolongation de 2022, avec tant de promesses faites par al-Khelaïfi, lui donnant les clés du projet, avec un salaire inaccessible à tout autre club en Europe, n’a pas suffi à le rapprocher de la Coupe d’Europe. »



« Sept saisons d’échecs parfois retentissants »



Les statistiques sont peu flatteuses pour Mbappé dans les moments décisifs en C1 : avec le PSG, il n’a jamais marqué en demi-finale ou finale (cinq matches), face au Bayern Munich, Leipzig, Manchester City et donc Dortmund.



« Les grands joueurs se mesurent à leur capacité à faire la différence dans les grands moments. La performance de Kylian Mbappé dans ces matches, en équipe nationale, ne fait aucun doute. Mais il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de la Ligue des champions… », note Marca.



Le quotidien pro-Real ajoute que « tout indique qu’il n’y aura plus d’opportunités avec le PSG. Sept saisons d’attentes déçues et d’échecs parfois retentissants. Inutile de l’entourer de joueurs comme Verratti, Di Maria, Cavani, Messi, Neymar… car chacun de ces projets s’est effondré au moment de relever le défi européen.



Au total, 1169 millions d’euros depuis l’arrivée de Mbappé (sans compter les 180 millions d’euros qu’il a coûté pour signer à Monaco) qui n’ont servi à rien lorsqu’il s’est confronté aux joueurs historiques de la compétition. »



Le média pro-FC Barcelone Mundo Deportivo note que « l’heure de Mbappé est passée ». Le titre de champion déjà validé, il restera, tout de même, une Coupe de France à remporter pour l’attaquant français avec le PSG, le 25 mai face à l’OL à Lille (21 h).