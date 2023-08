Audio - Un ressortissant sénégalais au Cap-Vert a décompté plus de 30 morts et 22 rescapés dans la pirogue partie de Fass Boye

Un Audio de Sada Diop, ressortissant sénégalais établi à Santa Maria (Cap-Vert) semble contredire le communiqué de la Direction des Sénégalais de l’extérieur qui parle de 38 rescapés dans la pirogue partie de Fass Boye le 10 juillet dernier et qui a été secouru ce 15 août au Cap-Vert



Selon lui, qui a passé sa journée entre, Palmera, la morgue de l’hôpital d’Espargos où il a décompté plus de 30 morts et les écoles où sont pris en charge les rescapés de la pirogue sont au nombre de 22. Écoutez !

AYOBA FAYE

