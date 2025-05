Audition à la Division spéciale de cybercriminalité : Ce qu'Arona Niang a dit aux enquêteurs

Placé en garde à vue, hier, mercredi, pour diffusion de fausses nouvelles, Arona Niang est visé pour d'autres propos notamment ceux tenus contre des Chefs d'Etat étrangers.



Professeur d'histoire et de géographie dans le privé, vice-président du mouvement des enseignants patriotiques de Pastef Pikine Est, mais aussi président de l'association Jeunesse éveillée (Je), Arona Niang se définit aussi comme un « consultant en géopolitique ». Face aux enquêteurs à la Division spéciale de cybercriminalité (DSC), il a été interpellé sur ses déclarations qui ont irrité le personnel médical, entre autres sujets.



Lors d'une émission sur la chaîne YouTube de Sénégal 7, Arona Niang avait qualifié le Président Turc, Recep Tayyip Erdogan de menteur, allant même jusqu'à dire qu'il serait pire que Kagamé ou Emmanuel Macron.



Rappelé par les enquêteurs, Arona Niang a soutenu que ce serait le soutien officieux de la Turquie à Israël qui l'aurait poussé à tenir de pareils propos.



Pour Kagamé, il soutient que le Chef d'Etat rwandais ne cache même pas son soutien aux miliciens du M23.



Concernant Macron, il a fait valoir qu'il ne faisait allusion qu'à la domination coloniale.





Les enquêteurs sont revenus à la charge en rappelant ses propos selon lesquels la mort du garde-corps du Président Turc dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, lors de son inauguration avait été programmé tout comme l'assassinat de noirs en Mauritanie.



« J'ai évoqué le cas du garde-corps décédé pour rappeler à la journaliste Penda Badji, la date de l'inauguration du stade. Par contre, les petits conflits ethniques en Mauritanie, au Mall, au Burkina et dans le Sahel, ont tous, été programmés, a répondu Arona Niang qui a accusé des organisations lobbyistes. Dans toujours dans ce volet, il lui a été rappelé ses propos selon lesquels le président de la République de Gambie, Adama Barrow, passerait son temps à dormir lors des rencontres internationales.



« Je voulais mettre en exergue, le cousinage entre nos deux peuples», a déclaré Arona Niang alors que les enquêteurs lui ont rappelé que de telles déclarations pourraient ternir les relations entre le Sénégal et la Gambie. « Je voulais juste attirer l'attention de l'opinion sur un ton comique », a-t-il soutenu.



Interrogé sur d'autres propos selon lesquels « les cotons tige utilisée » pour tester de potentiels malades du Covid servaient plutôt à transmettre le virus à d'autres personnes. Le mis en cause de dire. « Je vous renvoie à la lecture des différentes documentions produites par des scientifiques et médecins étrangers ».



Entendu sur ses déclarations d'après lesquelles ces vaccins visaient à tuer 7 milliards 200 millions de personnes, je n'ai fait que répéter les propos de «Bill Gates dans une émission appelée Talk, en 2015 et toujours disponible sur YouTube. À l'époque, il disait qu'il faut réduire la population mondiale, a affirmé Arona Niang.



Sur les doses des vaccins qui contenaient selon lui une puce appelée «Arm messenger » qui permettrait à la Central Intelligence Agency, (CIA) de disposer des données des individus.



Il a soutenu : « Je me suis référé sur une chaîne YouTube dénomme « Mouhamed Diallo ». Je n'ai fait que reprendre les propos de ce dernier ».



Arona Niang sera jugé devant le tribunal des flagrants délits lundi prochain.