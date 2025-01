Autoroute de l'Avenir Dakar-AIBD : la SECAA SA.A annonce la fermeture temporaire de la sortie 12 à Sébikotane

La Société d’Exploitation de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA) annonce aux usagers de la fermeture nocturne de la sortie 12 à Sébikotane pour des travaux de maintenance.« Cette fermeture sera effective du mercredi 15 au vendredi 17 janvier 2025, entre 23 h 00 et 05 h 00 », indique le communiqué de la SECAA SA. À cet effet, les usagers sont invités à emprunter la sortie 10 de Keur Ndiaye LO.Ces travaux entrent dans le cadre du « renouvellement de la chaussée sur l'Autoroute de l'Avenir » afin de garantir une circulation fluide et sécurisée. Selon le document, « une signalisation adaptée sera mise en place par nos équipes ».En outre, la SECAA SA. A, présente ses excuses pour les éventuelles perturbations que cette situation pourrait engendrer et exprime sa gratitude envers les usagers pour leur patience et leur compréhension.