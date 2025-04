Tension au marché central de Kolda : les commerçants décident de suspendre le paiement de la taxe municipale

En réaction à l’organisation d’une foire commerciale par un opérateur privé, les commerçants ont décidé de ne plus s’acquitter de la taxe municipale « jusqu’à nouvel ordre ». Une décision qui traduit leur colère contre le maire Mameboye Diao, qu’ils accusent d’avoir favorisé une concurrence déloyale.



Ces commerçants dénoncent l'autorisation donnée à cet opérateur d’organiser une foire en plein cœur de la ville, alors qu’ils affirment proposer les mêmes articles et marchandises que ceux annoncés par l’événement. Pour eux, il s’agit d’un manque de considération .



Le délégué du marché central, très remonté, n’a pas mâché ses mots face à la presse. Il a qualifié cette initiative d’« inacceptable » et de « concurrence déloyale que les commerçants n’accepteront pas ». Ibra Sahko n'a pas manqué de qualifier cette foire de « marché noir ».



Interpellée sur la situation, la municipalité n’a pas tardé à réagir. Par la voix de son directeur de cabinet, Abdou Salam Diallo, le maire Mameboye Diao a tenu à rappeler que l’organisation de la foire relève de ses prérogatives. Il a par ailleurs jugé que la décision des commerçants de suspendre le paiement de la taxe était « une goutte de trop ».



M. Diallo a affirmé que le recouvrement de la taxe municipale se poursuivrait comme prévu, avec l’appui de la police municipale. Il a même averti que « tout commerçant qui refusera de payer sera contraint de quitter le lieu ».



Le bras de fer est désormais engagé entre les commerçants du marché central et la municipalité. L’issue de cette crise reste incertaine, mais une chose est sûre : le climat social à Kolda risque de se tendre davantage dans les jours à venir. Pour de nombreux citoyens koldois, le dialogue s'impose pour que les populations ne puissent pas souffrir de cette situation.