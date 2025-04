Rapport 2024 de la Police nationale : plus de 5 tonnes de chanvre saisies et 4630 interpellations pour trafic de migrants

La Police nationale a présenté, ce mercredi 16 avril 2025, son rapport annuel sur les activités menées en 2024. Lors de cette cérémonie, le Commissaire Alassane Niane, Directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), est revenu en détail sur les infractions relatives au trafic de drogue et à la migration irrégulière.



Sur le volet des infractions contre les trafics de drogue, la tendance est approximativement la même entre 2024 et 2023. « Il y a des pics sur certaines catégories de drogue et une baisse considérable sur d’autres catégories », a-t-il dit.



Selon lui, l’utilisation du chanvre indien, notamment, a connu une hausse significative. « Pour ce qui concerne l’utilisation du chanvre indien qui est produit au Sénégal et dans les pays environnants, on est arrivé à plus de 5 tonnes contrairement l’année dernière où on en était à peu près à 4 tonnes. Il s’agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies par le service opérationnel de la police », a précisé le directeur de l’OCRTIS.



Concernant la migration irrégulière, deux types d’infractions ont été distingués. La première catégorie regroupe le trafic de migrants, qui peut s’effectuer par voie terrestre, aérienne ou maritime.



« Nous avons pu recenser l’interpellation par les services de la police de 4630 personnes dont 280 ont été déférées. 252 Sénégalais et 28 étrangers, il n’y a pas de mineurs dans les personnes déférés pour trafic de migrants », a détaillé le commissaire Alassane Niane.



« Pour les infractions connexes pour trafic de migrants à la migration irrégulière, on a totalisé 606 interpellations, 206 personnes déférées, dont 92 Sénégalais et 114 étrangers. Il n’y a pas de mineurs », a-t-il précisé.