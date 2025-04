Bignona : une bande armée dévalise plusieurs boutiques

Une attaque armée a semé la panique dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril dans le quartier Outhiong, situé dans la commune de Djignaky, département de Bignona (région de Ziguinchor). Des hommes lourdement armés, à bord d’un véhicule non identifié, ont pris d’assaut plusieurs boutiques du village, emportant avec eux des téléphones portables, diverses marchandises ainsi qu’une importante somme d’argent.



Selon les témoignages recueillis sur place par Libération, les assaillants ont tiré de nombreux coups de feu en l’air après leur forfait et ont pris la fuite en direction de la forêt avoisinante. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.



À en croire le journal, les Forces de défense et de sécurité (FDS), déjà présentes dans la zone en raison de la situation sécuritaire tendue en Casamance, pourraient lancer dans les prochaines heures une opération de ratissage afin de retrouver les auteurs de cette attaque.