Fonds Covid-19 : Pa Assane Mbaye apporte des clarifications sur le dossier impliquant son père Abdou Aziz Mbaye

Pa Assane Mbaye, fils d’Abdou Aziz Mbaye, actuellement impliqué dans le scandale du Fonds Forces Covid-19, a tenu à apporter des précisions sur cette affaire. Rencontré au tribunal de Dakar, où il accompagnait son père, il s’est confié à PressAfrik.



Selon ses déclarations : "Il a toutes les preuves par-devers lui. Il ne distribuait pas d’argent en espèces, mais remettait des chèques aux ayants droit."



Il a ajouté : "Ce dossier était classé. Il a été entendu une première fois et avait déjà remis tous les documents aux autorités. Ces dernières affirment avoir perdu les documents".



Mbaye fils a également rectifié le montant en jeu : "Ce n’est pas 150 millions de FCFA qu’il devait distribuer, mais 100 millions 50 mille FCFA."



Interrogé sur la condition de son père, il a rassuré : "Il est serein, tranquille, et discute très à l’aise avec les gens."



Rappelons qu’Abdou Aziz Mbaye était chargé de la distribution des fonds Covid-19 destinés aux communicateurs traditionnels. Son arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large sur la gestion de ces fonds d’urgence.