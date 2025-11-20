Autosuffisance alimentaire : la prison de Kolda met en valeur un champ de 5 hectares

La Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kolda (sud) s’illustre cette année dans la promotion de l’autosuffisance alimentaire en exploitant un champ pénitentiaire de 5 hectares. Une initiative rendue possible grâce à l’appui de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et inscrite dans une convention liant l’administration pénitentiaire au ministère de l’Agriculture.



Pour cette première campagne agricole, les responsables de la MAC ont misé sur deux spéculations majeures : l’arachide et le maïs. Un choix stratégique qui s’inscrit dans la dynamique nationale de souveraineté alimentaire, comme l’a rappelé le contrôleur Ismaila Ndiaye, directeur de l’établissement pénitentiaire. « Ce champ s’intègre pleinement dans la vision de renforcer la contribution de tous les secteurs à l’autosuffisance alimentaire du Sénégal », a-t-il expliqué.



Cependant, l’année n’a pas été sans difficultés. La principale, selon M. Ndiaye, concerne le manque de matériel agricole : « Nous avons été obligés de louer des équipements pour les travaux lourds comme le labour. » Une situation qui l’amène à plaider pour un meilleur accompagnement des autorités afin de doter la MAC de Kolda d’outils agricoles adaptés, condition indispensable à la pérennisation et à l’extension des activités agricoles.



Le directeur rassure toutefois sur un point essentiel : la disponibilité de la main-d’œuvre. L’établissement compte en effet plus de 300 détenus âgés de 25 à 45 ans, une tranche active qui peut être mobilisée sur le terrain. Pour lui, cette initiative représente une double opportunité : « lutter contre l’oisiveté en milieu carcéral et rendre la peine utile », souligne-t-il.



Avec cette première expérience jugée encourageante, la MAC de Kolda entend s’inscrire durablement dans une logique de production agricole, contribuant ainsi à la fois à l’amélioration des conditions de détention et à l’effort national de souveraineté alimentaire.