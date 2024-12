Aux féministes qui veulent marcher nues pour protester contre le viol (Par Fatou Abdou Ndiaye)

Aux féministes qui veulent marcher nues pour protester contre le viol.



Je comprends et soutiens pleinement votre combat contre le viol, une cause qui doit mobiliser toute la société. Toutefois, en tant que femme et partisane de cette lutte essentielle, je pense qu’il est crucial de tenir compte de notre contexte culturel sénégalais. Se déshabiller pour dénoncer ce fléau risque malheureusement de nuire au message que vous souhaitez faire passer.



Je vous encourage à envisager des formes de protestation qui respecteront notre culture tout en restant percutantes. Ces formes de luttes peuvent être efficaces dans d’autres pays mais pas au Sénégal.



Ensemble, nous pouvons dénoncer le viol avec force et dignité, sans compromettre l’impact de notre message.