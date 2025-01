Aviation : La première promotion de techniciens et pilotes locaux diplômés célébrée, ce jeudi à Thiès

L’aviation sénégalaise franchit un cap historique avec la sortie de la première promotion de techniciens de maintenance d’aéronefs (TMA) et la remise des licences de pilote commercial à des élèves formés localement. Ces nouveaux diplômés, destinés à renforcer les rangs d’Air Sénégal, seront à l’honneur ce jeudi 30 janvier 2025, lors d’une cérémonie à la base aérienne de Thiès.



L’événement se dérouleur avec la présence des ministres des Forces Armées (MFA) et des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens (MITTA), cette célébration mettra également en avant l’obtention par l’École de l’Armée de l’Air de l’agrément de formation délivré par l’ANACIM. Cette reconnaissance en fait un organisme agréé pour former les pilotes et techniciens nécessaires au développement de l’industrie aéronautique sénégalaise.



Dans le cadre de sa vision de positionner le Sénégal comme un hub aéronautique régional d’ici 2035, AIBD SA, par le biais de sa filiale AIMAC, a doté l’École de l’Armée de l’Air de moyens techniques modernes. Ces infrastructures incluent des simulateurs de vol et une flotte d’aéronefs pour garantir des formations alignées sur les normes internationales. « L’objectif est de créer une base solide pour accompagner le développement d’Air Sénégal et promouvoir l’excellence dans le secteur aéronautique national », précise le communiqué parvenu à PressAfrik.



Cette réussite repose sur une collaboration innovante entre l’École de l’Armée de l’Air et AIMAC, qui ont uni leurs forces pour former des talents locaux capables de répondre aux besoins croissants du secteur. « Ces réalisations illustrent un modèle de coopération exemplaire, alliant ressources civiles et militaires pour préparer les futurs professionnels du transport aérien », poursuit le document.



Avec ces avancées, le Sénégal affirme son ambition de devenir un acteur incontournable du transport aérien en Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures de pointe.