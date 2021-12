Aviation civile: Le Secrétaire général de l’OACI est à Dakar

Dans le cadre de sa tournée en Afrique, le Secrétaire général de l'Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) est arrivé ce mercredi après-midi au Sénégal. M. Juan Carlos Salazar a été accueilli au salon d’honneur de l’aéroport international Dakar Blaise Diagne par Messieurs Prosper Zo'o Minto'o, Directeur du Bureau régional de l'OACI pour l'Afrique occidentale et centrale (WACAF), Nika Mèhèza MANZI, Directeur régional adjoint et le Colonel Amadou Bachir Mbodji, Chef Cellule Qualité Gestion Sécurité à l’ANACIM représentant le Directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye.



Au cours de son séjour, M. Salazar sera reçu par le ministre du Tourisme et des Transports Aériens. Avec M. Alioune Sarr, il sera question de discussions autour des questions d’intérêt commun, y compris la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'OACI, les résultats de la Conférence de haut niveau de l'OACI sur la COVID-19 ainsi que des relations entre l’OACI et le Sénégal en tant qu’Etat hôte du Siege du Bureau régional pour l’Afrique occidentale et centrale.



Une tournée du Secrétaire général de l’OACI qui intervient au moment où les acteurs des transports aériens et du tourisme du monde se penchent partout sur les conditions de relance malgré les derniers développements de la pandémie de Covid-19 marqués par l’apparition du variant Omicron.



Lors de sa prise de fonction en août 2021 en remplacement de Mme Fang Liu, de la Chine, il avait exprimé « un grand honneur d’avoir ainsi la possibilité d’aider les gouvernements et l’OACI à jouer un rôle important dans la reconstruction du secteur de l’aviation civile pour le rendre plus fort encore et dans le redressement post-pandémie mondiale »



L’ancien Directeur général de l’aviation civile de la Colombie avait aussi promis de renforcer la présence de l’OACI dans le monde en s’appuyant sur les bureaux régionaux.