Ayib Daffé dit n’avoir pas reçu de chèque retourné de la part de la CDC

Le mandataire de Ousmane Sonko ne comprend pas le revirement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Celle-ci, après avoir délivrée « une quittance en bonne et due forme » à Ayib Daffé, par voie de presse a décidé de retourner le chèque de 30 millions sous le prétexte que Ousmane Sonko n'avait pas retiré des fiches de collecte de parrainage.



Dans un communiqué, le mandataire de Ousmane Sonko déclare « n'avoir pas encore reçu aucun chèque prétendument retourné ». Avant de rappeler à la CDC, à l'instar de la DGE, qu'elle « n'a aucune compétence en matière de contrôle et d'admission des candidats à la candidature. Son rôle se limite à recevoir les dépôts des cautionnements, conformément à l'article L 122 du Code électoral ».



Ayib Daffé parle de volte-face brutale qu’il juge « inexplicable » et qui serait le « signe d'un banditisme administratif orchestré ». Il ajoute: « nous comptons sommer le Directeur général de la CDC de délivrer sans délais l'attestation qui doit accompagner la quittance de versement. »