Aziz Ndiaye libéré

Aziz Ndiaye est libre mais est placé sous contrôle judiciaire. Arrêté, mardi, par la Section de recherches, il a été inculpé pour association de malfaiteurs, mise à la consommation de produits contrefaits, tromperie sur la qualité de la marchandise. "C'est-à-dire malgré qu'il soit libre, il reste toujours la disposition de la justice et répondra aux convocations à chaque fois que la justice a besoin de lui", explique son avocat, Me Moustapha Dieng.

L'affaire a atterri au bureau du doyen des juges Samba Sall. Lequel va poursuivre l'enquête avant de fixer Aziz Ndiaye sur son sort. Il peut, à la fin de l'enquête, l'envoyer en jugement ou l'accorder un non-lieu.

Selon Me Moustapha Dieng, si le Doyen des juges a accordé la liberté provisoire au promoteur de lutte en le mettant sous contrôle, c'est parce que, dit-il, leur client n'a commis aucune infraction.

"Le ministère du Commerce n'a pas déposé une plainte. La Douane également n'a pas déposé de plainte. Nous savons qu'il n'y a pas d'éléments suffisants dans ce dossier pour asseoir la culpabilité pénale de Aziz Ndiaye", indique le conseil du promoteur. Il poursuit : " Notre dossier est solide. Nous sommes confiants que le droit sera dit. Aziz Ndiaye présente de solides garanties de représentation. Il est un honnête opérateur économique et n'a commis aucun acte répréhensible".



Seneweb