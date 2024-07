BFEM 2024 : un candidat surpris avec son téléphone à Mbacké

L’interdiction du téléphone portable dans les centres d’examen n’a pas suffi à dissuader certains candidats. En effet, dans le département de Mbacké (centre ouest du Sénégal), au niveau du centre d’examen Mame Cheikh Anta Mbacké, un candidat au BFEM a été surpris en train de partager l’épreuve de SVT (science de la vie et de la terre) dans un groupe WhatsApp de 17 personnes.



D’après le journal l’Observateur, le surveillant de classe, assez vigilant a pris l’élève la main dans le sac. Ce dernier a reconnu avoir commis la grosse bourde et s'en suivra des excuses de la part du candidat. En plus de la tricherie, le candidat venait de fouler au pied l'interdiction du téléphone portable au sein des centres d'examen.



Le président du jury et l'inspecteur d'académie ont été automatiquement saisis. Ces derniers ont pris la décision ferme d'expulser le candidat de la salle. Une décision qui a été saluée au niveau du centre d’examen.