BRT : Une forte représentativité des femmes dans les services

Dans un message qui sonne comme appel, le ministre El Malick Ndiaye encourage les populations à faire du BRT leurs propres outils de transport. C'est en quelque sorte une invite faite à tous les usagers de ce moyen de transport moderne et écologique. "Donc, encore une fois, nous invitons tous les Sénégalais à s’approprier de ce projet dans le comportement. Parce qu’il s’agit ici de développer un nouvel état d’esprit de qualité, d'hygiène, sécurité et environnement (QHSE)", a-t-il fait savoir.En outre, le ministre des transports terrestre ne s'est pas arrêté sur simple fait cette invite aux populations. Car, poursuit-il, "

"Sunu BRT, ce sont des bus électriques avec des voies déjà bien sécurisées. Et nous espérons que les usagers vont s’approprier de ces bus et dans notre projet pour un Sénégal juste, souverain et prospère, il faut développer les territoires. On parle de territoires de développement", a souligné le successeur, de Mansour Faye.



Ainsi, le Sénégal est dans une dynamique de création des pôles de développement avec toutes les commodités et activités. Qui, d'après le ministre des transports, permettront "à tout ce beau monde qui est dans la promiscuité à Dakar de retourner chez eux, y travailler avec toutes les commodités. En ce moment, Dakar va beaucoup plus respirer. De ce fait, on ne sera plus dans des projets conjoncturels mais mais structurels comme comme le BRT".