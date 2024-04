Babacar Diop et Fds-Les Guelwaars se réjouissent des premières mesures gouvernementales

Le directoire du parti Fds-Les Guelwaars s’est réuni en réunion interne pour une évaluation de la dernière élection présidentielle et « engager une stratégie de réorganisation, de massification et d’ouverture du parti », a informé un communiqué de la formation du maire de Thiès.



Selon le document publié par le parti de Dr Babacar Diop, il s’agira d’engager une réflexion stratégique sur la construction d’un parti de gauche moderne et démocratique. Le parti a néanmoins salué les mesures gouvernementales prises sous le magistère du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« Les mesures fortes adoptées par le Conseil des ministres lors de sa réunion du mercredi 17 avril 2024, confortent la dynamique de changement enclenchée depuis l’entrée en fonction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye », peut-on lire sur le communiqué du parti, membre de la « Coalition Diomaye Président » lors de la dernière élection. Il ajoute : « l’annonce de la tenue d’un séminaire gouvernemental et d’une série de conseils interministériels sur la tabaski 2024, la campagne de production agricole 2024, la préparation de l’hivernage et la préparation des examens et concours, traduisent la volonté du gouvernement de faire face, sans tarder, aux urgences de l’heure ».



Saluant la décision du chef de l’Etat d’ordonner la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’OFNAC et de l’Inspection générale d’Etat, Fds-Les Guelwaars a considéré, sur son communiqué, que le « peuple sénégalais, qui s’est mobilisé massivement pour le changement, exige la reddition des comptes. Ainsi, aucun compromis n’est possible sur cet impératif de bonne gouvernance ».



Indexant « la pauvreté, la mauvaise gouvernance, le pillage des ressources et le chômage des jeunes au Sénégal», Fds-Les Guelwaars n’a pas manqué d’encourager le nouveau pouvoir « à poursuivre sans relâche cette politique de reddition des comptes pour préserver les deniers publics ».