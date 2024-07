Bac 2024 : des résultats en deçà des attentes du ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Abdourahmane Diouf avait placé la barre haut pour le baccalauréat 2024. Mais les résultats n’ont pas été à la hauteur de l’espoir. Selon le journal Bès Bi qui donne l’information dans sa livraison du jour, d’après « les chiffres provisoires publiés par l’Office du Bac, seuls 75 462 candidats sur 159 499 inscrits ont été déclarés admis ».



Correspondant à « un taux de réussite de 48,71 % », Dr Abdourahmane Diouf espérait atteindre entre 80 000 et 90 000 admis, pour un taux de réussite autour de 52 %. Malheureusement, malgré une augmentation notable du nombre de mentions et une performance remarquable chez les filles, les objectifs n’ont pas été atteints.