Baccalauréat 2024 : Ziguinchor plus de 10600 candidats pour décrocher leur premier diplôme universitaire

Cette année, 10641 élèves passeront le Bac dans les différents centres de la région. Un nombre supérieur à celui de l’année passée. Selon l’inspecteur d’académie de Ziguinchor Cheikh Faye, une hausse de 372 candidats est notée comparée à l’année précédente.

Les candidats sont répartis en 33 jurys dont 32 principaux et un jury secondaire

D’après toujours Cheikh Faye la majorité des élèves qui vont candidater pour le diplôme de Baccalauréat, sont en série littéraire. « Toutes les séries L confondues concentrent 90,1 % des candidats et les séries scientifiques telles que les S1, S2, S4 et S5 globalisent 9,3 % » a déclaré l’inspecteur d’académie lors d’un entretien accordé à l’APS.

Parmi les candidats, le nombre des filles est très important. Elles représentent les 56,3%.

L’inspection d’académie de la région rassure que toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de l’examen.

Les épreuves écrites du Baccalauréat débutent ce Mardi 02 Juillet partout au Sénégal.