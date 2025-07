Baccalauréat 2025 : Kolda enregistre un léger progrès avec un taux de réussite de 39,44 %

Les résultats provisoires du Baccalauréat 2025 viennent de tomber, et l’académie de Kolda enregistre un taux de réussite de 39,44 %, contre 37,43 % en 2024. Une légère amélioration qui, toutefois, reste en deçà de la moyenne nationale et ne garantit pas encore une remontée dans le classement national.



Dans le détail, les établissements publics ont enregistré une nette progression, atteignant un taux de réussite de 55,64 %, contre 51,9 % l’année précédente. Une performance notable, qui contraste avec celle des établissements privés et des candidats individuels, dont le taux global plafonne à 19,05 %.



Malgré cette avancée, la prudence reste de mise, les chiffres publiés n'étant encore que provisoires, en attendant les résultats officiels de l’Office du Bac. C’est ce document définitif qui confirmera ou non les performances réelles de la région et sa position dans le classement national.



À noter que Kolda avait terminé à la dernière place au niveau national en 2024, un classement qui avait suscité inquiétudes et remises en question. En réponse, un forum régional avait été organisé pour diagnostiquer les causes profondes de cette contre-performance. Plusieurs décisions correctives avaient alors été prises, allant du renforcement de l'encadrement pédagogique à la mobilisation des acteurs éducatifs autour d’un plan de redressement.



Le taux de cette année montre donc un frémissement encourageant, mais la question demeure entière : ce progrès, bien que réel, sera-t-il suffisant pour sortir la région de la dernière place ? La réponse dépendra des résultats définitifs à paraître dans les prochains jours.



En attendant, les regards sont tournés vers l’Office du Bac, dans l’espoir que les efforts fournis cette année porteront les fruits tant attendus.