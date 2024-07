Baccalauréat général 2024 au Sénégal: une hausse de 4 378 inscrits par rapport à l’année précédente.

Le Sénégal lance le premier tour des épreuves du baccalauréat général ! Ce mardi 2 juillet 2024, 159. 487 candidats se lancent dans la quête de leur premier diplôme universitaire.



Avec cette participation record, le Baccalauréat (BAC) 2024 enregistre une augmentation de 4 378 inscrits par rapport à l’année précédente.



Ces candidats sont répartis en 499 jurys et 486 centres d'examen, soutenus par 10 008 examinateurs et 11 392 surveillants.



Le ministre de l’Enseignement supérieur a rappelé que le Sénégal avait enregistré un taux de réussite de 51,54% l'année dernière. Parmi les 155 109 candidats, 77 284 avaient décroché le diplôme, dont 34 261 dès le premier tour. On comptait également 7 642 mentions : 145 Très Bien, 1 419 Bien et 6 648 Assez Bien.