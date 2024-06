Badara Gadiaga : « les éléments de langage d’Ousmane Sonko sont indignes d’un Premier ministre »

Le discours tenu hier dimanche 9 juin par le leader de Pastef, Ousmane Sonko lors de la conférence de presse, de la Jeunesse, patriotique du Sénégal (JPS) à l’esplanade du grand théâtre de Dakar n’a pas manqué de susciter polémique, indignation et frustration de la part de ses détracteurs, de l’opposition et de certains membres de la société civile.



Pour Badara Gadiaga, « Depuis sa nomination à la Primature, la seule réussite de Ousmane Sonko c'est d'avoir réduit le président de la République Bassirou Diomaye Faye à sa plus simple expression. Sa sortie d'hier est la preuve suffisante qu'il souffre réellement de « Varophobie ». Les Vars l'ont atteint dans son fort intérieur », a -t-il affirmé.



À en croire le chroniqueur de la TFM, Sonko n’a toujours pas su se défaire de son manteau d’opposant et qu’il est toujours dans les règlements de compte. « Il n'a pas encore su faire la transition d'opposant à élu. On a l'impression d'avoir un opposant au pouvoir. Qu'il s'attèle à solutionner les problèmes des Sénégalais, l'heure n'est pas à la politique politicienne et aux règlements de comptes. Ses éléments de langage sont indignes d'un Premier ministre, à la limite, c'est ordurier et digne des bornes fontaines », a fustigé Badara Gadiaga.