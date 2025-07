Podor : le DG de l’ONAS annonce un plan d’assainissement de 4 milliards de francs CFA

Le directeur général de l’Office nationale de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Sèny Diène, a annoncé, mardi, le lancement prochain d’un important programme d’investissement pour ‘’une meilleure prise en charge du cadre de vie’’ de la ville de Podor.



‘’Cet investissement en faveur de la commune de Podor d’un montant de 4 milliards de francs CFA est soutenu par la coopération espagnole. Ce projet fait partie d’un vaste programme d’un coût global de 15 milliards de francs CFA, qui concerne les autres villes de la région de Saint-Louis’’, a-t-il dit.



Il s’exprimait au terme de l’étape de Podor d’une tournée entrant dans le cadre de la prévention des inondations, en présence de l’adjoint au préfet, Ousmane Sidibé, et du premier adjoint au maire, Assane Yaba Mbodj.



Il s’agira, selon lui, de construire dans la ville un réseau d’évacuation d’eaux usées de 15 kilomètres, d’une station de pompage, d’une station de dépôt des boues de vidange et de la réalisation de1 500 branchements domiciliaires.



Le directeur général de l’ONAS a notamment fait savoir que Podor ne dispose pas de réseau d’évacuation d’eaux usées, faisant que ce qui en fait office et qui doit évacuer les eaux de pluie devient ‘’mixte’’ pendant l’hivernage.



‘’Nous déplorons aussi les branchements clandestins, qui font que l’eau échappe, alors qu’il n y a pas encore d’importantes quantités de pluie dans la ville’’, a soutenu Sèny Diène.



