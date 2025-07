Brigade de recherches: A. A Thiam, 60 ans, faussaire présumé aux papiers CEDEAO, arrêté à Dakar

Après une enquête qui a duré plus d'un mois, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe a mis la main sur le nommé Abdoul Aziz Thiam. Cet homme âgé de 60 ans est identifié comme le cerveau présumé d'un réseau de faussaires spécialisé dans les documents administratifs notamment : « cartes d'identité, permis de conduire, passeports » pour des sommes allant de 20 000 à 50 000 Fcfa.



Il a été arrêté le 4 juillet 2025 à Castors, en possession d'une fausse carte d'identité de la CEDEAO. Il a été ainsi déféré au parquet pour « faux et usage de faux en écriture publique authentique, contrefaçon et altérations de sceaux de l'État et de documents administratifs ».



Son interpellation fait suite à des informations faisant état de l'existence d'un vaste réseau de faussaires opérant dans la capitale, avec des ramifications jusqu'en République de Guinée-Bissau, pays d'origine de la majorité des bénéficiaires de ce marché noir de documents administratifs, Selon le Journal Libération.



D'après le quotidien d'informations, les éléments recueillis par les gendarmes, Abdoul Aziz Thiam opérait en se faisant passer pour un mécanicien, usant de ce déguisement pour échapper à la vigilance des Forces de l'ordre.