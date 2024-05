Baisse du coût de la vie : Ousmane Sonko révèle les denrées visées

Toutes les denrées de première nécessité ne connaitront pas une baisse comme le croyaient beaucoup de Sénégalais après l’accession "des Patriotes" au pouvoir. En effet, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait part des mesures envisageables par cette baisse. Après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes, informe M. Sonko, les denrées visées sont entre autres "le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l’huile".



« A la fin de ces concertations, le Premier Ministre remettra un rapport avec des propositions précises à Monsieur le Président de la République », peut-on lire dans le communiqué.



Dans sa communication, M. Sonko a annoncé la finalisation, par les départements ministériels, de leurs plans d’action d’urgence. Par la suite, le Président de la République Diomaye Faye, a invité « les ministres à en assurer l’exécution diligente, sur la base des ressources disponibles qui leur seront notifiées par le Ministre des Finances et du Budget ».