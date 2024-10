Goudiry : Amadou Ba invite Sonko à des séances de travaux pratiques à la place d’un débat

La tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ”, Amadou Ba, poursuit sa campagne électorale en vue des législatives. Lors d’un discours à Goudiry, il a réagi à l'invitation au débat public lancée par le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



« Hier, j'ai entendu le Premier ministre Ousmane Sonko réitérer sa demande de débat public. Je pense qu'il fait preuve de nostalgie. Au lieu d'un débat classique, je l'invite à des séances de travaux pratiques, où nous pourrions discuter des enjeux de chaque département. Je pourrais lui expliquer les problèmes rencontrés, les réalisations effectuées et ce qu'il reste à accomplir, ainsi que les coûts et délais associés. Je pense que ce type de débat serait plus bénéfique pour les populations. Ce serait un débat de proximité », a déclaré Amadou Ba.



Prenant l'exemple de Goudiry, il a évoqué les problématiques de sécurité, d'eau potable, d'infrastructures et d'émigration irrégulière. Il a également présenté ses condoléances aux habitants de Goudiry ayant perdu des proches en raison de l'immigration irrégulière.



Amadou Ba a profité de l'occasion pour critiquer le régime actuel : « Où sont ceux qui affirmaient qu'ils résoudraient tous ces problèmes en deux mois ? Les jeunes ont attendu quatre mois en vain. »



Il a condamné la montée des violences durant cette période électorale et a terminé son discours en appelant les acteurs politiques à adopter des discours responsables. Amadou Ba a rappelé que « nous sommes tous des Sénégalais et que le Sénégal est un et indivisible ».