Lutte : Malick Ngom nouveau président du CNG

Malick Ngom a été désigné président du Comité national de gestion de la Lutte (CNGL) pour un mandat d’un an. L’arbitre succède à Bira Sène. Cette nomination a été officialisée par un arrêté de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.



Le CNGL est chargé de promouvoir et de développer la pratique de la lutte sous toutes ses formes à travers le Sénégal. Ses missions incluent la coordination de cette discipline sur tout le territoire, l’organisation de compétitions régulières dans toutes les régions, ainsi que la formation et l’insertion professionnelle des lutteurs.



En outre, le comité est engagé dans la création d'une fédération sénégalaise de Lutte dans un délai d’un (1) an, en ligne avec le calendrier établi avec le Directeur des Activités physiques et sportives.



Le Comité National de Gestion de la Lutte (CNGL) est administré par un Comité directeur composé comme suit:



I- BUREAU EXECUTIF



Président : Malick NGOM ;

1er Vice-président chargé de la lutte Olympique : Isabelle SAMBOU;

2ème Vice-président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe: Pape Babacar FALL;

3ème Vice-président chargé de la lutte traditionnelle sans frappe: Hyacinthe

NDIAYE dit Manga II;

4º Vice-Président chargé des Finances: Abdou Aziz GUEYE;

Directeur administratif : Ndiambé DIOP;

Trésorier Général : Alioune DIOUF;

Trésorier Général Adjoint : Abdoulaye DIAKHATE.





II- COMMISSIONS



Commission technique: Khalifa SOW;

Commission médicale: Cheikh NIANG;

Commission Organisation: Alexis KA;

Commission Marketing et Sponsoring: Abdoul Aziz NDIAYE;

Commission Communication: Lamine SOW;

Commission centrale des Arbitres: Sitor NDOUR;

Commission Règlements et Discipline: Mamadou NDIAYE;

Commission Sécurité et fairplay: Serigne Gueye THIOUNE;

Commission Insertion et Civisme: Cheikh Amadou Bamba MBOUP;

Commission des Sages: Maissa DIAW.