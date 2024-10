Campagne électorale : Ousmane Sonko promet l'industrialisation de Kaffrine et le développement agricole

La tête de liste nationale de la coalition Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, a promis ce jeudi d'industrialiser Kaffrine. Lors de son discours, il a également évoqué le développement de l'agriculture, la lutte contre le vol de bétail, et la résolution des problèmes liés à l'eau.



« Chers partisans et militants, finissons le travail en offrant une majorité confortable au Président Bassirou Diomaye Faye. Notre projet est axé sur le développement de pôles économiques, et Kaffrine fait partie intégrante du pôle Kaffrine-Kaolack-Fatick. Nous nous engageons à développer l’agriculture, l’élevage, l’industrialisation de la région, ainsi que la gestion de l'eau, entre autres », a déclaré le leader de Pastef.



Ousmane Sonko a également encouragé les jeunes à se mobiliser et à se rendre massivement aux bureaux de vote le 17 novembre prochain.