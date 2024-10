Affaire Paul Pogba : le procès pour séquestration et racket aura lieu à partir du 26 novembre

Le procès autour de l’affaire de séquestration et de tentative de racket qu’aurait subi Paul Pogba, qui implique également son frère Mathias, débutera le 26 novembre selon les informations de La Chaîne L’Équipe. Le dénouement de deux ans d’investigation.



Le dénouement de l’affaire Paul Pogba pourrait intervenir à partir du 26 novembre jusqu’au 3 décembre. Selon les informations de La Chaîne L’Équipe, le procès, qui implique le frère de l’international français, Mathias, devrait réunir au Tribunal correction de Paris les différents protagonistes soupçonnés de séquestration et d’extorsion du footballeur en mars 2022.



Depuis, Paul Pogba a enchaîné les déconvenues, entre blessures répétitives, dont l’une lui a fait manquer la Coupe du monde 2022 et cette suspension de quatre ans pour dopage avant que sa peine ne soit réduite à 18 mois. Le milieu de terrain pourra reprendre la compétition dès mars 2025, soit trois ans après les faits.





Avec Ouest-France