Baisse du prix du pain : les boulangers annoncent la fermeture de leurs commerces d'ici un mois si l'Etat...

Le Regroupement des boulangers du Sénégal sonne l’alerte : « Si l’Etat n’invite pas à nouveau les boulangers à des discussions pour fixer de nouveaux prix du pain d’ici un mois tous les boulangers vont faire faillite et ils seront obligés de fermer leur commerce ». Leur président, Modou Guèye est revenu sur les rencontres qui sont tenues avec les services de la Primature ainsi qu’avec ceux du ministère en charge du Commerce et le service technique du commerce. Rencontres qui, selon lui, « n’ont pas eu de consensus ».



« Lors de la concertation avec Ahmadou Al Aminou Lô, le Secrétaire général du Gouvernement, on leur a dit que nous n’avons pas une marge de manœuvre, que nous sommes en difficulté. Parce que tous les prix des produits utilisés (levure, améliorant, sel, papier, glace) ont connu une hausse entre la première (2019) et la dernière (2024) homologation », a-t-il rappelé.



Lors de la rencontre avec le service technique du ministère du Commerce, les boulangers avaient proposé une baisse de 7000 F Cfa sur le prix du sac de farine. « Si l’Etat avait diminué 7000 F Cfa sur le sac de farine ou sur n’importe quel levier, nous n’allons pas avoir de problèmes. Et les 150 F Cfa proposés par le gouvernement allaient nous arranger », a fait savoir M. Guèye.



Selon les boulangers, l’Etat a fait une « grosse erreur » en fixant de façon « unilatérale » le prix de la baguette de pain. « Nous avons travaillé dur, de 2018 jusqu’à nos jours, pour avoir le code de la boulangerie. Nous avons une nouvelle structure et c’est sur cette base que le prix avait connu une hausse (de 150 F Cfa à 175 F Cfa) en 2019. Nous attendions du nouveau gouvernement qu’il fasse d’abord les états généraux du secteur de la boulangerie, essayer de savoir les difficultés que vivent les boulangers et après parler de la baisse des prix. Mais que nenni ! », a-t-il regretté.



M. Guèye a tenu, cependant, à souligner que les nouvelles autorités ont diminué le poids du pain et baissé le prix de la baguette sans consensus. « Le pain qui pesait 200 g à 175 F Cfa est désormais passé à 190 g et vendu à 150 F Cfa. C’est une erreur du gouvernement. Et nous ne sommes pas d’accord ».